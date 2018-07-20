Меркель посоветовала Трампу и Путину чаще встречаться

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет приветствовать любую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я считаю, что ситуация, при которой русский и американский президент встречаются, должна снова стать ситуацией в порядке вещей. Я рада любой такой встрече. Если он говорят друг с другом - это всегда хорошо", - сказала Меркель на своей ежегодной летней пресс-конференции.

По ее словам, такие контакты должны происходить чаще.

"По-моему, с 2015 года президент России не был в Америке, это ненормально", - добавила канцлер.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в понедельник 16 июля, встретившись в Хельсинки. После этого Белый дом сообщил, что американский лидер приглашает российского коллегу в Вашингтон.