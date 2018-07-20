Помпео выразил надежду на встречу Трампа и Путина осенью

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что встреча американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится осенью 2018 года.

"Я очень надеюсь, что это встреча состоится этой осенью", - сказал Помпео журналистам в пятницу.

Он также выразил уверенность, что общение Трампа с Путиным отвечает интересам американского народа. "Для народа Америки чрезвычайно важно, чтобы президент Путин и президент Трамп продолжили диалог", - сказал он журналистам в пятницу.

Госсекретарь добавил, что "очень счастлив, что два лидера двух очень важных стран продолжают общение". "Если эта встреча состоится в Вашингтоне, я думаю, что это все к лучшему. Эти обсуждения чрезвычайно важны для решения проблем, которые стоят перед нашими странами. Это имеет огромное значение", - сказал американский госсекретарь.

Ранее в четверг Трамп заявил о подготовке второго саммита США-РФ. Президент США подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с Путиным.