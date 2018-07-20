В результате крушения автобуса-амфибии на озере в Миссури погибли 17 человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате крушения экскурсионного автобуса-амфибии на озере Тейбл-Рок (штат Миссури, США) выросло до 17 человек, сообщает в пятницу телеканал Fox News.

Сообщается, что среди жертв есть дети; представитель полиции сказал, что погибшим - от 1 до 70 лет.

Спасательная операция на озере завершена; семь человек доставлены в больницу, в том числе двое в тяжелом состоянии; остальные получили медицинскую помощь на берегу и отправились домой.

Всего на борту судна находился 31 человек. Капитану катера удалось спастись, в то время как другой член экипажа - рулевой - погиб.

Watch the moments before a 'duck boat' capsized on a lake in Missouri, killing at least 11 people



Here's the full story: https://t.co/12ERxgl7qc pic.twitter.com/dv7Q4VFxjZ — Sky News (@SkyNews) 20 июля 2018 г.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате инцидента.

Катастрофа произошла в четверг вечером из-за мощнейшего шторма. Автобус-амфибия (имеет колеса для путешествий по суше и винты для плавания) не смог справиться с сильным ветром, перевернулся и пошел ко дну.