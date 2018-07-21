Граждан РФ не оказалось среди погибших при крушении автобуса-амфибии в Миссури

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россиян нет среди погибших в результате крушения экскурсионного автобуса-амфибии в американском штате Миссури, сообщили в ночь на субботу в Посольстве РФ в Вашингтоне.

"По информации местных властей, среди погибших при крушении лодки на озере Тейбл-Рок (штат Миссури) российских граждан нет", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Ранее стало известно, что в результате аварии на озере погибли 17 человек, семь пострадавших госпитализированы. Автобус-амфибия не смог справиться с сильным ветром, перевернулся и пошел ко дну.