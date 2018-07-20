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США в течение года выделят Украине $200 млн на оборону

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В США принято решение о выделении Киеву $200 млн для усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году, сообщили в посольстве Украины в США.

"Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку Вооруженных сил Украины", - сообщает дипмиссия в пятницу вечером.

Там также сообщили, что "соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году".

В украинском посольстве уверены, что этот шаг подтверждает неизменность позиции США относительно дальнейшей поддержки Киева.

В США финансовый год установлен с 1 октября по 30 сентября.

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Теги: США, Украина

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