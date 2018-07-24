Конгресс США предложил продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Проект закона о национальной обороне США на 2019 год, согласованный комитетами по делам вооруженных сил палаты представителей и сената конгресса США, предусматривает продление существующего запрета на сотрудничество министерств обороны США и России, говорится в опубликованном отчете профильного комитета палаты представителей.

В нем указывается, что эта мера принимается "для противодействия России".

Кроме того, панируется обеспечить условия для отказа "стратегических партнеров" от закупок российских вооружений и их перехода на американские.

В законопроект включены положения о поставках Украине оружия на $250 млн и о запрете признания Крыма российской территорией.

Для противостояния "российским угрозам" Европе предлагается выделить $6,3 млрд на "Европейскую инициативу сдерживания".

Общая сумма оборонного бюджета составляет $717 млрд.

Законопроект должен быть одобрен обеими палатами конгресса, а затем поступить на рассмотрение и подпись президенту.