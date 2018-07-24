Главные новости
В РоссииВоенные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положенияМосква"Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багажВ РоссииЗамглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонии
В мире

Конгресс США предложил продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Проект закона о национальной обороне США на 2019 год, согласованный комитетами по делам вооруженных сил палаты представителей и сената конгресса США, предусматривает продление существующего запрета на сотрудничество министерств обороны США и России, говорится в опубликованном отчете профильного комитета палаты представителей.

В нем указывается, что эта мера принимается "для противодействия России".

Кроме того, панируется обеспечить условия для отказа "стратегических партнеров" от закупок российских вооружений и их перехода на американские.

В законопроект включены положения о поставках Украине оружия на $250 млн и о запрете признания Крыма российской территорией.

Для противостояния "российским угрозам" Европе предлагается выделить $6,3 млрд на "Европейскую инициативу сдерживания".

Общая сумма оборонного бюджета составляет $717 млрд.

Законопроект должен быть одобрен обеими палатами конгресса, а затем поступить на рассмотрение и подпись президенту.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Минобороны

Новости по теме

В мире
В результате лесных пожаров в пригороде Афин погибли три человекаВ результате лесных пожаров в пригороде Афин погибли три человека
Береговая охрана ищет пропавшую лодку с иностранными туристамиПодробнее
 Погиб один из раненых при стрельбе в ТоронтоПогиб один из раненых при стрельбе в Торонто
Пострадавший в результате инцидента ребенок находится в критическом состоянииПодробнее
 Ведущий Fox News поехал отдыхать в Россию после интервью с ПутинымВедущий Fox News поехал отдыхать в Россию после интервью с Путиным
Ветеран американского телеэфира начал путешествие с ПетербургаПодробнее
 Не менее девяти человек пострадали при стрельбе в канадском ТоронтоНе менее девяти человек пострадали при стрельбе в канадском Торонто
Стрелок покончил с собой, его мотивы пока не ясныПодробнее
WP узнала о вложениях российского миллиардера в работу Марии БутинойWP узнала о вложениях российского миллиардера в работу Марии Бутиной
Гражданку России обвинили в работе на правительство без ведома американских властейПодробнее
 СМИ узнали о возможной выдаче Эквадором Ассанжа ВеликобританииСМИ узнали о возможной выдаче Эквадором Ассанжа Великобритании
По их данным, отказ в предоставлении убежища в эквадорском посольстве в Лондоне основателю Wikileaks не исключен уже на предстоящей неделеПодробнее
 В Лос-Анджелесе арестован захвативший заложников вооруженный мужчинаВ Лос-Анджелесе арестован захвативший заложников вооруженный мужчина
Одна женщина погиблаПодробнее
 Сирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по мирным жителям на востоке страныСирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по мирным жителям на востоке страны
Количество жертв не уточняетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 июля6 фото
23 июля
Фотохроника 23 июля
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВоенные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положенияМосква"Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багажВ РоссииЗамглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонииВ РоссииВ Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизменеВ миреВ результате лесных пожаров в пригороде Афин погибли три человекаВ РоссииСледствие заинтересовалось событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"

В Еврейской АО дети до состояния комы избили пятилетнего мальчика

Конгресс США предложил продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ

К концу года инфляция в Венесуэле достигнет миллиона процентов

Семья стрелка из Торонто сообщила о его психическом расстройстве

Число жертв пожаров в окрестностях Афин возросло до 20 человек

Военные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положения

Военные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положенияПредпочтение будут отдавать внедорожникам отечественного производства Подробнее

Жительница Либерии заразила семью эболой через год после своего выздоровления

В результате лесных пожаров в пригороде Афин погибли три человека

В результате лесных пожаров в пригороде Афин погибли три человекаБереговая охрана ищет пропавшую лодку с иностранными туристами Подробнее

Вице-спикером парламента Крыма назначен Эдип Гафаров

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru