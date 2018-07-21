Израиль и палестинские группировки договорились о перемирии в секторе Газа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Палестинские группировки в секторе Газа подтвердили египетским посредникам, что достигли соглашения с Израилем о прекращении огня, сообщает в ночь на субботу газета Jerusalem Post.

Перемирие последовало за обострением конфликта, произошедшим в пятницу. Армия обороны Израиля выпустила десятки ракет по позициям ХАМАС в секторе Газа; в ответ по израильской территории было выпущено три ракеты, две из которых удалось перехватить, а третья, предположительно, разорвалась в пустынной местности, не нанеся никакого ущерба.

В результате перестрелок погибли четыре палестинца; все они были членами движения ХАМАС.

Также был убит один солдат армии обороны Израиля.