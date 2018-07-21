В Иране десять военных погибли в результате атаки террористов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В результате нападения террористов на западе Ирана погибли 10 военных Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщает в субботу агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

Инцидент произошел в районе города Мериван в провинции Курдистан на западе страны вечером в пятницу. Агентство сообщает, что нападение произвели террористы, но не указывает их принадлежность к какой-либо террористической группировке.

Нападающие в ходе атаки взорвали склад боеприпасов.

В ходе столкновения была убита часть нападавших, некоторые из нападавших получили ранения и скрылись с места инцидента, отмечает агентство.