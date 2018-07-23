Помпео призвал сирийскую оппозицию к активизации действий против ИГ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео поздравил оппозиционные режиму Сирийские демократические силы (СДС) с освобождением от террористов ИГ (запрещенная в РФ структура) населенного пункта Дашиша в районе сирийско-иракской границы, выразив пожелание, чтоб оппозиция продолжида активные действия.

"Мы приветствуем значительный вклад, внесенный СДС на сегодняшний день, и надеемся, что этот вклад будет более активным после того, как СДС подготовится к новой фазе операции против остающихся в Сирии позиций ИГ", - говорится в распространенном госдепартаментом США заявлении М.Помпео.

Гоосекретарь отметил, что США со своей стороны совместно с ООН продолжат прилагать усилия к созданию условий для "урегулирования сирийского конфликта при полномасштабном представительстве всех сирийцев, включая население северо-востока Сирии, восстанавливающегося после оккупации со стороны ИГ".

М.Помпео приветствовал действия сил безопасности Ирака, которые не позволяют боевикам ИГ проникать на территорию страны.

Госсекретарь заявил, что "освобождение Ирака и потери ИГ в Сирии являются большим достижением, но наша миссия еще не завершена, уничтожение ИГ остается приоритетом для президента (Дональда - ИФ) Трампа и администрации США".