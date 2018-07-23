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Ведущий Fox News поехал отдыхать в Россию после интервью с Путиным

Есть обновление от 07:47

Ветеран американского телеэфира начал путешествие с Петербурга

Ведущий Fox News поехал отдыхать в Россию после интервью с Путиным
Крис Уоллес модерирует предвыборные дебаты
Фото: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Ведущий новостей телеканала Fox News Крис Уоллес решил провести отпуск в России почти сразу после интервью с президентом Владимиром Путины, сообщила в понедельник The New York Times.

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Уоллес рассказал, что несколько раз его узнали на улице, однако ни разу не побеспокоили в гостиничных номерах.

Уоллес был одним из модераторов предвыборных дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в 2016 году и каждое воскресенье берет интервью у гостей Fox News вот уже 15 лет. В минувший понедельник он беседовал с Владимиром Путиным на российско-американском саммите в Хельсинки, где российский президент впервые побеседовал с глазу на глаз со своим коллегой Дональдом Трампом. Ведущий вел эфир из российского посольства в Финляндии. Он уже брал интервью у Путина в 2005 году.

По словам Уоллеса, ему понадобилось несколько месяцев, чтобы договориться о встрече с Владимиром Путиным. На интервью он задал много вопросов о вмешательстве в президентские выборы и работе русских хакеров.

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Теги: Крис Уоллес, Владимир Путин, Fox News

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