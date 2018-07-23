Что случилось этой ночью: понедельник, 23 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американская пресса выяснила, что россиянка Мария Бутина брала деньги у российского миллиардера Константина Николаева. Николаев не подтвердил эти сведения, а Бутину арестовали в Вашингтоне и будут судить.

- Сотрудник ЦНИИмаш предстанет перед судом по обвинению в государственной измене.

- Как минимум девять человек пострадали при стрельбе в канадском Торонто. Стрелявший совершил самоубийство.

- Ведущий телеканала Fox News неделю назад взял интервью у Владимира Путина, а теперь поехал отдыхать в Россию.