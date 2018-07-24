После интервью с Путиным журналист Fox News обсудил с ним свой отпуск в России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Журналист американского телеканала Fox News Крис Уоллес, взявший интервью у Владимира Путина после саммита в Хельсинки, рассказал о своих впечатлениях от общения с российским лидером газете New York Times.

Издание отмечает, что репортер отвечал на вопросы коллег по телефону: сейчас он находится в отпуске в России. Во время беседы Уоллес вместе с супругой собирались в Мариинский театр. "У меня были некоторые сомнения. Но потом я подумал, почему бы и нет", - ответил он на вопрос о своем выборе места для отдыха.

Как отмечает NYT, интервью с российским лидером вышло довольно жестким и привлекло огромное внимание американской аудитории. Его посмотрели 3,2 млн человек, а на конкурирующем канале MSNBC отметили, что Уоллес задал Путину вопросы, на которые, похоже, не отважился Трамп.

Уоллес рассказал, что на протяжении месяцев добивался возможности побеседовать с российским президентом, рассчитывая, что это произойдет во время Чемпионата мира по футболу, однако раз за разом получал отказ. Однако после объявления саммита в Хельсинки Кремль дал согласие. Единственным условием, поставленным российской стороной, было то, что интервью должно быть показано в эфире полностью.

Журналист отметил, что съемочной группе пришлось ждать президента несколько часов на территории российского посольства в Хельсинки, где была назначена встреча. Уоллес расценил это как попытку психологического давления на него и его коллег.

Репортер отметил, что Путин помрачнел, когда он показал ему копию обвинительного заключения комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о причастности 12 российских разведчиков ко вмешательству в американские выборы. "С этого момента я безраздельно завладел его вниманием", - заявил Уоллес.

Тем не менее, по окончании интервью Путин не выглядел раздраженным; они с Уоллесом пожали друг другу руки, и журналист рассказал президенту о своих планах съездить в отпуск в Россию.

Путин поинтересовался, сколько времени тот проведет в Москве и Петербурге. "Я слегка забеспокоился", - признался Уоллес, но оказалось, что президент, будучи уроженцем Петербурга, был рад услышать, что американец проведет в его родном городе большую часть отпуска.

Уоллес отметил, что за время своего отдыха в России не сталкивался ни с какими неудобствами или беспокойством, если не считать пары раз, когда его узнали на улице как человека, который брал интервью у Путина.