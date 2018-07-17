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Путин рассказал, когда в России заинтересовались Трампом

Президент предложил подарить журналисту Fox News презентацию новейшего российского оружия

Путин рассказал, когда в России заинтересовались Трампом
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин в интервью американскому телеканалу Fox News, записанном сразу после беседы российского лидера с президентом США, рассказал, что Дональд Трамп не был интересен российскому руководству до того, как объявил о своем участии в предвыборной гонке 2016 года.

"Я не хочу обидеть президента Трампа - и не хочу показаться невежливым - но он не интересовал нас до тех пор, пока не объявил о своем участии в президентских выборах", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, располагает ли Россия компроматом на американского лидера.

"Он был богатым человеком - ну, в Америке много богатых людей. Занимался строительным бизнесом, организовывал конкурсы красоты. Но никому и в голову не могло прийти, что он будет баллотироваться в президенты", - продолжил Путин, отметив, что на Международный экономический форум в Петербурге ежегодно приезжают десятки бизнесменов, более влиятельных, чем Трамп, и у российских спецслужб, "в отличии от США", просто нет ресурсов, чтобы за всеми ними следить.

В январе 2017 года в прессе появилась информация о том, что американская разведка узнала о сборе Россией компромата на Трампа. Речь шла о как о деталях его личной жизни, так и о бизнесе.

Атака на Флориду

Говоря о новейших видах российского оружия, которые президент представил весной Федеральному собранию, журналиcт Fox News указал Путину на то, что в презентации было использовано изображение, явно напоминающее американский штат Флорида.

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Президент России в ответ заявил, что российское оружие не направлено против Флориды и других штатов США.

"Что касается видеоматериалов, они не говорят о том, что эта ракета направлена на Соединенные Штаты. Вам необходимо более внимательно посмотреть их", - отметил Путин. "Там (в представленной инфографике российских ракет - ИФ) не было написано "Флорида"... Посмотрите внимательнее, хотите я вам подарю эти записи?", - предложил российский президент.

После обращения Путина к Федеральному собранию в соцсетях и СМИ обратили внимание на то, что в презентации были использованы кадры передачи "Первого канала", в которой шла речь о возможностях ракеты "Сатана" при атаке на США и, в частности, Флориду. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что географические очертания носили условный характер - никаких карт штатов США не использовалось.

В США активно обсуждали эти видеоматериалы, увидев в них угрозу в адрес американской стороны.

Все тот же президент

Отвечая на вопрос о том, что изменилось с 2000 года и почему тогда Путин, только что ставший президентом России, хотел быть "демократическим реформатором", а сейчас нет, глава РФ ответил:

"Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас".

"Возьмите расширение НАТО на восток", - добавил он.

Речь, в частности, шла о присоединении к альянсу Украины и Грузии. "Перемещение инфраструктур НАТО ближе к нашим границам было бы угрозой, и наша реакция была бы крайне негативной", - сказал президент.

В то же время, Путин отметил, что попытки западных стран изолировать Москву окончились провалом. По словам президента, Россия "слишком большая, чтобы быть изолированной".

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, США

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