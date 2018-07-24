В результате лесных пожаров в пригороде Афин погибли три человека

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Жертвами лесных пожаров, охвативших окрестности Афин, стали три человека, сообщает во вторник информагентство Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения Греции.

Еще 56 человек пострадали, в основном от ожогов. Из них 11 находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, береговая охрана ведет поиски лодки с восемью иностранными туристами, предположительно датчанами, в районе города Рафина. Они пытались спастись в море и пропали без вести.

Всего, по сведениям властей, в эвакуации с воды нуждается более 80 человек

Два крупных пожара бушуют в западном и восточном пригородах Афин, в них объявлено чрезвычайное положение. Благодаря штормовому ветру огонь быстро распространяется по сосновым лесам. К северо-востоку от Афин, в городе Мати, береговой охране пришлось эвакуировать с пляжа людей, оказавшихся в огненной ловушке. К западу от Афин горят лесные массивы; дым от них накрыл столицу и парализовал движение на трассах, связывающих Пелопоннесский полуостров с материком.

Intense wilfires on the national road Athens - Patras, Greece today, July 23! Near Athens. Video: Giannis Labropoulos / @Cyclone_Rhodes pic.twitter.com/C4fNzGK9r8 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 23 июля 2018 г.

В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Греции Алексис Ципрас прервал свой визит в Боснию и вернулся в Афины, чтобы возглавить комиссию по чрезвычайным ситуациям, куда вошли представители экстренных служб и чиновники.

Правительство Греции объявило, что обратится в ЕС с просьбой о помощи в тушении пожаров.