Семья стрелка из Торонто сообщила о его психическом расстройстве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший стрельбу в Торонто - втором по величине городе Канады - был психическим нездоровым человеком, заявили члены семьи стрелка, сообщает в понедельник газета Global News.

Полиция установила и обнародовала его имя: это 29-летний Фейсал Хуссейн. Его семья - подданные Канады, выходцы из Пакистана.

Родители Хуссейна распространили заявление, в котором говорится: "Нам не хватает слов, но мы должны выразить глубокие соболезнования семьям, которые страдают от ужасающего поступка нашего сына".

Они сообщили, что Хуссейн страдал серьезным психическим расстройством. "У нашего сына были серьезные проблемы с психикой, он всю жизнь страдал от психозов и депрессии. Помощь профессионалов не дала результатов, медикаменты и терапия также не помогли", - отмечается в заявлении.

В результате стрельбы, устроенной Хуссейном на улице Данфорд в районе Гриктаун в ночь на понедельник, погибли три человека, включая нападавшего. Среди погибших - 10-летняя девочка. Еще одна 4-летняя раненая остается в больнице в критическом состоянии. Всего ранения получили 12 человек.

Полиция пока не пришла к однозначному выводу, покончил ли Хуссейн с собой, или был убит полицейскими в ходе перестрелки, пытаясь уйти от преследования.