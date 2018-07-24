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СМИ сообщили о планах российских хакеров устроить блэкаут в США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Хакеры из группы, известной как Energetic Bear, которая якобы спонсируется Россией, получили в прошлом году доступ к компьютерам диспетчерских служб электрических сетей США, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Это, по мнению издания, чревато тем, что они могут вызвать отключение подачи электроэнергии.

Хакеры, используя различные уловки, добивались получения паролей от "сотен своих жертв" и получали доступ к корпоративным сетям поставщиков.

В настоящее время министерство пытается найти доказательства атак со стороны российских хакеров, которые, по его мнению, продолжают деятельность в этом направлении и пытаются автоматизировать атаки.

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Теги: США

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