СМИ сообщили о подготовке Ирана к масштабным кибератакам в США и Европе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Иран приготовился к масштабным кибератакам на государственные и частные объекты инфраструктуры в США и Европе, сообщает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.

"Иранские хакеры подготовили основу для осуществления обширных кибератак на объекты инфраструктуры Соединенных Штатов и Европы, а также на частные компании. В связи с этим США проводят оповещение своих союзников, укрепляют свою оборону и разрабатывают возможные варианты контратак, сообщили несколько высокопоставленных официальных лиц США", - говорится в материале телеканала.

Несмотря на приведение Ираном в готовность кибероружия, признаков того, что кибератака является неизбежной, нет, сообщили источники телеканала на условиях анонимности.