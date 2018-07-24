Более 25 человек погибли во Вьетнаме из-за наводнений и оползней

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 27 человек погибли, десятки пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Сонтинь во Вьетнаме, говорится в распространенном во вторник заявлении местной службы реагирования на стихийные бедствия.

По ее данным, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

В заявлении отмечается, что сильнее всего от наводнений и оползней пострадала северная провинция Йенбай - там погибло 13 человек, 18 пострадало и четверо числятся пропавшими без вести.

Кроме того, в результате шторма были затоплены более 12 тыс. жилых домов и более 90 тыс. гектаров пахотных земель.

Служба реагирования на стихийные бедствия призвала граждан сохранять бдительность и быть готовыми к новым случаям наводнений и оползней.