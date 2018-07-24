В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Израильтяне в течение вторника неоднократно предупреждали, чтобы иностранные самолеты не входили несанкционированно в воздушное пространство страны, сообщил представитель армии обороны Израиля, комментируя ситуацию с уничтожением сирийского истребителя Су-22.

"Мы в течение вторника на нескольких языках и разными путями выступали с предупреждениями не проникать на нашу территорию. Сирийский самолет взлетел с базы Т4 в Сирии и быстро полетел в сторону Израиля, пока не был сбит", - сказал он.

По словам армейского представителя, "с ранних утренних часов отмечена активизация боев на территории Сирии, в том числе увеличилась и активность сирийских ВВС".

"Армия обороны Израиля поддерживает высокий уровень готовности и продолжит противодействовать нарушениям соглашения о разделении сил от 1974 года (соглашение, в соответствии с которым под эгидой ООН на границе Израиля и Сирии была учреждена демилитаризованная зона)", - отметил он.

В свою очередь газета "Гаарец" уточняет, что база T4, расположенная в провинции Хама, используется иранскими силами в Сирии, а также на этой базе находится центр управления иранскими беспилотниками в регионе.

Ранее во вторник сообщалось, что израильские военные задействовали систему ПВО "Пэтриот" против сирийского истребителя модели "Сухой", который нарушил воздушное пространство Израиля и углубился в него на два километра. По самолету выпустили две ракеты, он был сбит и упал на территории Сирии в южной части сирийских Голанских высот. Судьба пилотов неизвестна.

Газета также напоминает, что уничтожение во вторник сирийского истребителя является вторым подобным инцидентом в период с 1985 года. В предыдущий раз израильские военные сбили сирийский самолет Су-24 в 2014 году в районе Голанских высот. Тогда оба сирийских пилота катапультировались и приземлились на территории Сирии.