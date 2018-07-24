Что произошло за день: вторник, 24 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума на последней неделе работы перед уходом на каникулы приняла в окончательном чтении правительственный закон о повышении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года, а также пакет законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Также приняты поправки о повышении акцизов на нефтепродукты в 2021 году.

- В Греции из-за подобравшихся к столице пожаров погибли уже 74 человека, в больницах находятся более 160 пострадавших.

- В Париже покончила с собой одна из основательниц движения FEMEN Оксана Шачко. Ее обнаружили в своей квартире, где также нашли предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".

- На фоне появления видеозаписи с пытками осужденного в Ярославской области СКР возбудил уголовное дело о смерти заключенного в брянской колонии. Предполагаемым виновником удушения мужчины следствие считает сотрудника колонии, который "ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо".

- Израильские пр помощи системы ПВО "Пэтриот" сбили сирийский истребитель модели "Сухой", который нарушил воздушное пространство Израиля и углубился в него на два километра.

- Фракция "Единой России" в Госдуме отложила на осень вопрос о том, что делать с депутатом Натальей Поклонской, которая вопреки общему решению партии единственная проголосовала в первом чтении против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

- Тренер российской национальной сборной по футболу Станислав Черчесов вошел в список номинантов на звание тренера года ФИФА. А вот в аналогичный список претендентов на звание лучшего игрока года никто из россиян не попал.