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В Минобороны РФ назвали условие, при котором военные США смогут задержаться в Сирии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские военные могут задержаться в Сирии, только если подключатся к решению проблемы беженцев во взаимодействии с Россией и сирийским руководством, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Так генерал-майор прокомментировал заявление командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефа Вотела, который заявил в интервью американскому телеканалу ABC о невозможности взаимодействия с Россией по вопросу возвращения беженцев в Сирию из-за "продолжительной поддержки президента Асада" со стороны Москвы.

"Никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии объективно больше не существует. В такой ситуации у американских сил остается только одна возможность задержаться в Сирии - подключиться во взаимодействии с Россией и законным руководством страны к процессу оказания помощи возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома", - сказал Конашенков.

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Теги: Сирия, США, Минобороны РФ

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