Около половины "Белых касок" не смогли эвакуировать из Сирии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более 400 членов организации "Белые каски" и членов их семей были эвакуированы из Сирии в Иорданию, сообщил МИД Иордании.

В Иорданию удалось вывести 422 человека, в то время как планировалось эвакуировать 827 человек. Разрешение на их последующее перемещение в Германию, Великобританию и Канаду подтвердили власти этих стран. Иордания согласилась принять 800 человек на срок, не превышающий три месяца.

Остальные члены организации не смогли достичь границы и перейти в Иорданию из-за ситуации на месте. В данном районе сирийские правительственные войска развивают наступление на позиции террористической организации ИГ (запрещена в РФ), отмечается в сообщениях СМИ.

По поступающей информации, пока обстановка не позволяет продолжить операцию по эвакуации и не известно, представится ли такая возможность в дальнейшем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в распространенном заявлении сказал, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо "несколько дней назад" обратились к нему с просьбой оказать содействие в эвакуации.

По сообщению израильских военных, они оказывали помощь в доставке "Белых касок" до границы соседнего с Сирией государства.