Помпео подведет итоги прошедшему в Хельсинки саммиту США-РФ перед сенатом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступит перед членами комитета по иностранным делам и комитета по делам банков сената США, чтобы рассказать об итогах встречи Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

По данным американской газеты The Hill, члены конгресса США намерены задать Помпео вопросы о том, какие именно темы затрагивали Дональд Трамп и Владимир Путин во время двухчасовых переговоров.

"Я бы хотел знать, какие именно темы Трамп решил поднять с Путиным на переговорах в Хельсинки в течение двух часов. О переговорах мы знаем очень мало, если не считать того, что сама Россия обнародовала и описала", - отметил сенатор США от штата Делавэр, демократ Крис Кунс.

Кроме того, члены двух комитетов сената поднимут тему о продолжении давления на Россию, которое в настоящий момент осуществляется посредством ограничительных мер.

"Члены (двух комитетов - ИФ) рассмотрят процесс имплементации санкций, которые были введены против РФ в прошлом году, а также то, какие еще методы могут быть использованы для продолжения оказания давления на Россию", - приводит The Hill выдержки из совместного заявления комитетов сената США.

"Комитет по делам банков сената США рассмотрит законопроект, который усилит санкции, в пользу которых конгресс проголосовал в прошлом году", - подчеркивает издание.

По данным западных СМИ, Помпео, вероятно, также представит сенату США доводы в пользу того, что в Вашингтоне должны рассмотреть возможность проведения второй встречи Трампа и Путина.

На прошлой неделе госсекретарь США выразил надежду на то, что встреча президентов РФ и США состоится осенью 2018 года. По словам Помпео, общение президента страны Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным отвечает интересам американского народа.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит РФ-США. Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон. В Соединенных Штатах Дональд Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что, по их мнению, президент не проявил жесткость в вопросе предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.