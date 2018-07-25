Госдепартамент и Белый дом затруднились рассказать о возможном визите Путина в США

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт не смогла ответить на вопросы журналистов, касающиеся возможного визита президента России Владимира Путина в Соединенные Штаты.

"Вам следует обратиться с вопросом в Белый дом", - сказала она на брифинге в ведомстве.

Сара Сандерс отметила, что не уполномочена отвечать на такие вопросы, но, по ее мнению, к настоящему времени "ничего еще не согласовано". Она выразила сомнение, что Владимир Путин получил официальное приглашение.

Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли в ответ на вопрос о возможном визите заявил: "У меня нет ничего конкретного, что касается времени, даты и места".

Ранее о том, что Путин может посетить Вашингтон осенью текущего года, заявила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.