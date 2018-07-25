Дипломаты РФ в четверг вновь посетят россиянку Бутину в американской тюрьме

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские дипломаты планируют в четверг, 26 июля, вновь посетить гражданку РФ Марию Бутину в американской тюрьме, сообщают в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Следующий визит к Марии Бутиной запланирован на 26 июля. С администрацией тюрьмы намерены обсудить возможность доставки Марии почтовой корреспонденции", - говорится в твиттере диппредставительства.

В нем отмечается, что на имя Бутиной должен быть открыт спецсчет, средства с которого она сможет использовать для телефонных звонков родственникам и в посольство.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Мария Бутина отрицает предъявленные ей обвинения. Сотрудники посольства России в Вашингтоне, которые посещали состоявшееся в Колумбии заседание окружного суда по делу Бутиной, заявили, что ей грозит до 15 лет тюрьмы.