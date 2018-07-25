ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Торонто

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Террористическая организация ИГ (запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за массовую стрельбу в Торонто, сообщает британская The Daily Telegraph.

Инцидент в Торонто произошел в ночь на 23 июля. 29-летний Фейсал Хусейн открыл стрельбу из пистолета на улице Данфорд, после чего застрелился. Жертвами атаки стали два человека, ранения получили 12 взрослых и одна 10-летняя девочка.

Канадская полиция сейчас выясняет обстоятельства случившегося. Ранее министерство общественной безопасности Канады отрицало связь мужчины с террористами.

Полиция в свою очередь выяснила, что нападавший был психически нездоровым человеком.

Террористические группировки с Ближнего Востока, в частности ИГ, часто берут на себя ответственность за трагедии в разных уголках мира, в том числе, в тех случаях, когда не имеют к ним отношения. В частности ИГ взяло на себя ответственность за нападение стрелка в Лас-Вегасе в ноябре 2017 года. Тем не менее, полиция опровергла связь нападавшего с террористами.