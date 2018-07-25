Главные новости
В РоссииВ отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничествеВ РоссииУчастник акции Pussy Riot в финале ЧМ Верзилов оштрафован за ношение полицейской формыВ России"Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо
В мире

ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Торонто

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Террористическая организация ИГ (запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за массовую стрельбу в Торонто, сообщает британская The Daily Telegraph.

Инцидент в Торонто произошел в ночь на 23 июля. 29-летний Фейсал Хусейн открыл стрельбу из пистолета на улице Данфорд, после чего застрелился. Жертвами атаки стали два человека, ранения получили 12 взрослых и одна 10-летняя девочка.

Канадская полиция сейчас выясняет обстоятельства случившегося. Ранее министерство общественной безопасности Канады отрицало связь мужчины с террористами.

Полиция в свою очередь выяснила, что нападавший был психически нездоровым человеком.

Террористические группировки с Ближнего Востока, в частности ИГ, часто берут на себя ответственность за трагедии в разных уголках мира, в том числе, в тех случаях, когда не имеют к ним отношения. В частности ИГ взяло на себя ответственность за нападение стрелка в Лас-Вегасе в ноябре 2017 года. Тем не менее, полиция опровергла связь нападавшего с террористами.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Торонто

Новости по теме

В мире
Пилот сбитого Израилем Су-22 погибПилот сбитого Израилем Су-22 погиб
Он не катапультировался, чтобы избежать пленаПодробнее
 Таджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней таджикской девочки в СерпуховеТаджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней таджикской девочки в Серпухове
Накануне по подозрению в этом преступлении был арестован житель ПодмосковьяПодробнее
 Пентагон продолжит производство противотанковых комплексов для УкраиныПентагон продолжит производство противотанковых комплексов для Украины
Комплексы Javelin также собираются поставлять в ряд других странПодробнее
 Дипломаты РФ в четверг вновь посетят россиянку Бутину в американской тюрьмеДипломаты РФ в четверг вновь посетят россиянку Бутину в американской тюрьме
Обвиненной в преступном сговоре Бутиной грозит до 15 лет тюрьмыПодробнее
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Самодействующая темная материя, загадочный гранитный саркофаг и снижение смертности от всех причинПодробнее
 В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22
Израиль на нескольких языках призывал не залетать на территорию страны в течение вторникаПодробнее
 Израильская система ПВО сбила сирийский истребительИзраильская система ПВО сбила сирийский истребитель
Самолет залетел на 2 км вглубь воздушного пространства ИзраиляПодробнее
 Из-за пожаров в Греции погибли 60 человекИз-за пожаров в Греции погибли 60 человек
Число пострадавших в пригородах Афин выросло до 150 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 июля6 фото
24 июля
Фотохроника 24 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничествеВ РоссииУчастник акции Pussy Riot в финале ЧМ Верзилов оштрафован за ношение полицейской формыВ России"Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливоВ РоссииКоличество голодающих горняков в Забайкальском крае увеличилось до 63 человекВ миреПентагон продолжит производство противотанковых комплексов для УкраиныВ миреДипломаты РФ в четверг вновь посетят россиянку Бутину в американской тюрьме

"Спорт FM" избавится от аналитики и добавит в вещание музыки

"Спорт FM" избавится от аналитики и добавит в вещание музыкиТеперь эфир будет на 80% состоять из музыки, но в "Европейской медиа группе" заверяют, что станция сохранит спортивное направление Подробнее

Песочница за 350 тыс. рублей в Петербурге не предполагала наличие песка

Йеменские повстанцы напали на саудовский военный корабль

"Роскосмос" сменит руководителя "Техномаша"

ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Торонто

На мосту через Керченский пролив уложили первые рельсы

Движение между станциями "Киевская" и "Кунцевская" московского метро закроют на выходные

Из ячейки банка в центре Москвы похитили свыше 6 млн рублей

Руководителю ГУ МЧС по Томской области предъявили обвинение в получении взятки

Еще одну участницу Pussy Riot оштрафовали за ношение полицейской формы

В ЦИК ответили на вопрос о консультациях с АП насчет референдума о пенсионном возрасте

Пять человек пропали без вести во время прогулки на катамаране в Хакасии

Пилот сбитого Израилем Су-22 погиб

Пилот сбитого Израилем Су-22 погибОн не катапультировался, чтобы избежать плена Подробнее

Заключенный умер в колонии Екатеринбурга

Уволены брянские полицейские, избившие задержанного

Заместителю начальника ярославской колонии продлили срок задержания по делу о побоях

Автомобили мощностью свыше 150 л.с. обеспечили более половины поступлений транспортного налога

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru