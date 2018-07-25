Главные новости
В РоссииСотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденногоСпортФутболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"В РоссииСотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизмене
В мире

Российские военные сообщили об обострении ситуации на северо-западе Сирии

Есть обновление от 22:03

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские военные отмечают ухудшение ситуации в зоне деэскалации "Идлиб" на северо-западе Сирии, где боевики готовят наступление на позиции правительственных войск.

"Обстановка в Идлибской зоне деэскалации продолжает накаляться. Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований", - сообщил на брифинге в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, за сутки случаи стрельбы были отмечены в населенных пунктах Икко, Сафсафа и Кинсибба провинции Латакия, а также в районах Халидия и Кастелло города Алеппо.

Цыганков добавил, что руководители различных группировок боевиков в зоне "Идлиб" договорились о создании совместного оперативного штаба для проведения наступления на позиции правительственных сил.

"При этом отмечено сосредоточение больших группировок сразу на нескольких направлениях: горы северной Латакии, долина Эль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб, районы западнее города Алеппо. Туда перебрасываются подкрепления и отборные кадры боевиков, подтягивается бронетехника", - добавил он.

Согласно данным, которые привел генерал, "бандиты размещаются как в палаточных лагерях, так и в населенных пунктах у границ зоны деэскалации. При этом отмечается насильственное выселение из занимаемых домов местных жителей и вынужденных переселенцев".

Цыганков сообщил также, что на линии соприкосновения с правительственными войсками боевики проводят рекогносцировку.

"В горной Латакии и под Алеппо уже неоднократно бандиты проводили разведку боем, пытались делать проходы в минных полях. Отмечается проведение инженерных работ по оборудованию насыпей вдоль автодорог, подобные сооружения используются для прикрытия продвижения бронетехники и мотопехоты боевиков при ведении наступательных действий", - проинформировал генерал.

"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им , обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным сирийцам", - подчеркнул генерал.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сирия, Идлиб

Новости по теме

В мире
Европейский суд признал новые технологии редактирования генома генетической инженериейЕвропейский суд признал новые технологии редактирования генома генетической инженерией
Это может отразиться на перспективных методах геномного редактирования, способных стать решением при борьбе с заболеваниями, в том числе хроническимиПодробнее
 Пилот сбитого Израилем Су-22 погибПилот сбитого Израилем Су-22 погиб
Он не катапультировался, чтобы избежать пленаПодробнее
 Таджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней таджикской девочки в СерпуховеТаджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней таджикской девочки в Серпухове
Накануне по подозрению в этом преступлении был арестован житель ПодмосковьяПодробнее
 Пентагон продолжит производство противотанковых комплексов для УкраиныПентагон продолжит производство противотанковых комплексов для Украины
Комплексы Javelin также собираются поставлять в ряд других странПодробнее
Дипломаты РФ в четверг вновь посетят россиянку Бутину в американской тюрьмеДипломаты РФ в четверг вновь посетят россиянку Бутину в американской тюрьме
Обвиненной в преступном сговоре Бутиной грозит до 15 лет тюрьмыПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Самодействующая темная материя, загадочный гранитный саркофаг и снижение смертности от всех причинПодробнее
 В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22
Израиль на нескольких языках призывал не залетать на территорию страны в течение вторникаПодробнее
 Израильская система ПВО сбила сирийский истребительИзраильская система ПВО сбила сирийский истребитель
Самолет залетел на 2 км вглубь воздушного пространства ИзраиляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 июля6 фото
25 июля
Фотохроника 25 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденногоСпортФутболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"В РоссииСотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизменеВ РоссииПятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенногоВ РоссииВ отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничествеВ РоссииУчастник акции Pussy Riot в финале ЧМ Верзилов оштрафован за ношение полицейской формы

Следующую встречу Трампа с Путиным запланировали на 2019 год

В Белом доме назвали закрытой тему о мяче, подаренном Трампу Путиным

Двое палестинцев погибли при обстреле ВВС Израиля сектора Газа

Экс-замглавы МЧС обвинили в мошенничестве с трудоустройством бывшего ярославской вице-губернатора

Российские военные сообщили об обострении ситуации на северо-западе Сирии

Лидер демократов в сенате США призвал Трампа не приглашать Путина в Белый дом

США сняли санкции с эстонского банка Coop Pank

Главой думского комитета по культуре стала Елена Ямпольская

Футболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"

Футболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"Эту информацию "Спорт-Экспрессу" подтвердил вице-президент одного из лидеров чемпионата Франции Вадим Васильев. Подробнее

Что произошло за день: среда, 25 июля

Аресты сотрудников Ярославской и Брянской колоний, отставка фигуранта дела о мошенничестве с поста гендиректора НПО имени Лавочкина и петербургская песочница без песка Подробнее

МЧС завершило начатую после пожара в "Зимней вишне" проверку торговых центров

GlaxoSmithKline вложит $300 млн в компанию по анализу ДНК

Думе предложили разрешить гражданам следить за правилами пожарной безопасности

Воронежских полицейских обвинили в выбивании признаний у двух студентов

Фотохроника 25 июля

Фотохроника 25 июля7 фото

Кадыров сообщил о выделенной туробъектам на Кавказе бюджетной поддержке

Штаб Собянина пожалуется в Мосгоризбирком на нецензурную агитацию

Двое подростков подорвались на мине в донецкой Горловке

ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку

Суд продлил арест вандалу, повредившему картинку в Третьяковке

Экс-замглавы МЧС был доставлен на допрос в качестве свидетеля

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru