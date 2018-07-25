Российские военные сообщили об обострении ситуации на северо-западе Сирии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские военные отмечают ухудшение ситуации в зоне деэскалации "Идлиб" на северо-западе Сирии, где боевики готовят наступление на позиции правительственных войск.

"Обстановка в Идлибской зоне деэскалации продолжает накаляться. Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований", - сообщил на брифинге в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, за сутки случаи стрельбы были отмечены в населенных пунктах Икко, Сафсафа и Кинсибба провинции Латакия, а также в районах Халидия и Кастелло города Алеппо.

Цыганков добавил, что руководители различных группировок боевиков в зоне "Идлиб" договорились о создании совместного оперативного штаба для проведения наступления на позиции правительственных сил.

"При этом отмечено сосредоточение больших группировок сразу на нескольких направлениях: горы северной Латакии, долина Эль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб, районы западнее города Алеппо. Туда перебрасываются подкрепления и отборные кадры боевиков, подтягивается бронетехника", - добавил он.

Согласно данным, которые привел генерал, "бандиты размещаются как в палаточных лагерях, так и в населенных пунктах у границ зоны деэскалации. При этом отмечается насильственное выселение из занимаемых домов местных жителей и вынужденных переселенцев".

Цыганков сообщил также, что на линии соприкосновения с правительственными войсками боевики проводят рекогносцировку.

"В горной Латакии и под Алеппо уже неоднократно бандиты проводили разведку боем, пытались делать проходы в минных полях. Отмечается проведение инженерных работ по оборудованию насыпей вдоль автодорог, подобные сооружения используются для прикрытия продвижения бронетехники и мотопехоты боевиков при ведении наступательных действий", - проинформировал генерал.

"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им , обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным сирийцам", - подчеркнул генерал.