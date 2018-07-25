Количество погибших в серии терактов на юге Сирии превысило 220 человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 221 человек погиб в среду в результате серии терактов в районе города Сувейда на юге Сирии и столкновений правительственных сил и боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщают западные СМИ со ссылкой на наблюдателей, близких к сирийской оппозиции.

По данным СМИ среди погибших 127 гражданских, число пострадавших не уточнятся, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 150 погибших.

Как передает межарабский телеканал "аль-Арабийя", три террориста привели в действие пояса, начиненные взрывчаткой в городе Сувейда, еще несколько взрывов произошли к северу и востоку от города. По данным телеканала, ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"(запрещена в России).

При этом, по информации агентства САНА, были предотвращены еще два теракта, правоохранителям удалось уничтожить двух боевиков до того, как они привели взрывные устройства в действие.