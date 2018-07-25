Главные новости
В РоссииПятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенногоВ РоссииВ отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничествеВ РоссииУчастник акции Pussy Riot в финале ЧМ Верзилов оштрафован за ношение полицейской формы
В мире

Жертвами серии терактов в районе сирийской Сувейды стали более 150 человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 156 человек стали жертвами серии терактов в среду в городе Сувейда на юге Сирии и столкновений правительственных сил и боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщает агентство EFE со ссылкой на очевидцев, близких к сирийской оппозиции.

По данным агентства, погибли 62 гражданских, еще 94 погибших - участники боестолкновений.

Ранее межарабский телеканал "аль-Арабийя" сообщил, что три террориста привели в действие пояса, начиненные взрывчаткой в городе Сувейда, еще несколько взрывов прогремели к северу и востоку от города. По данным телеканала, ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Ранее сообщалось о 40 погибших при взрыве недалеко от рынка в городе Сувейда. При этом, по информации агентства САНА, были предотвращены еще два теракта, правоохранителям удалось уничтожить двух боевиков до того, как они привели взрывные устройства в действие.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сирия, Сувейда

Новости по теме

В мире
Европейский суд признал новые технологии редактирования генома генетической инженериейЕвропейский суд признал новые технологии редактирования генома генетической инженерией
Это может отразиться на перспективных методах геномного редактирования, способных стать решением при борьбе с заболеваниями, в том числе хроническимиПодробнее
 Полиция Италии задержала бывшего российского сенатора КривицкогоПолиция Италии задержала бывшего российского сенатора Кривицкого
В России он был заочно арестован в марте 2017 года по делу о взятке в размере 15 млн рублейПодробнее
 Пилот сбитого Израилем Су-22 погибПилот сбитого Израилем Су-22 погиб
Он не катапультировался, чтобы избежать пленаПодробнее
 Таджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней таджикской девочки в СерпуховеТаджикистан потребовал сурово наказать убийцу пятилетней таджикской девочки в Серпухове
Накануне по подозрению в этом преступлении был арестован житель ПодмосковьяПодробнее
Пентагон продолжит производство противотанковых комплексов для УкраиныПентагон продолжит производство противотанковых комплексов для Украины
Комплексы Javelin также собираются поставлять в ряд других странПодробнее
 Дипломаты РФ в четверг вновь посетят россиянку Бутину в американской тюрьмеДипломаты РФ в четверг вновь посетят россиянку Бутину в американской тюрьме
Обвиненной в преступном сговоре Бутиной грозит до 15 лет тюрьмыПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Самодействующая темная материя, загадочный гранитный саркофаг и снижение смертности от всех причинПодробнее
 В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22
Израиль на нескольких языках призывал не залетать на территорию страны в течение вторникаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 июля6 фото
24 июля
Фотохроника 24 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенногоВ РоссииВ отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничествеВ РоссииУчастник акции Pussy Riot в финале ЧМ Верзилов оштрафован за ношение полицейской формыВ России"Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливоВ РоссииКоличество голодающих горняков в Забайкальском крае увеличилось до 63 человекВ миреПентагон продолжит производство противотанковых комплексов для Украины

Суд арестовал брянских полицейских, избивших задержанного

Otto и Quelle перестали принимать заказы в России

Жителя Казани оштрафовали за сотрудничество с "нежелательной организацией"

Следующие слушания по делу Бутиной в суде США пройдут 10 сентября

Европейский суд признал новые технологии редактирования генома генетической инженерией

Европейский суд признал новые технологии редактирования генома генетической инженериейЭто может отразиться на перспективных методах геномного редактирования, способных стать решением при борьбе с заболеваниями, в том числе хроническими Подробнее

Генпрокуратура направила дело полковника Захарченко в суд

Минтруд предложил уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста

Ходатайство против изъятия миллиардов у Захарченко рассмотрят в конце августа

Иран не захотел менять нефть на чай из Шри-Ланки

В Минтрансе заявили о готовности железнодорожной части Крымского моста на 80%

Жертвами серии терактов в районе сирийской Сувейды стали более 150 человек

Петербургский суд оштрафовал "Институт региональной прессы" на 200 тысяч рублей

Главный экономист МВФ Обстфельд уйдет в отставку в конце года

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиЧаще всего в СМИ упоминались очередная "Миссия невыполнима" и новая история о мальчике Себастьяне и его собаке Белль Подробнее

Сотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизмене

Сотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизменеАдвокатов, нанятых родственниками ученого, не допустили к подзащитному Подробнее

Задержан заместитель мэра Махачкалы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru