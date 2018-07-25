Жертвами серии терактов в районе сирийской Сувейды стали более 150 человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 156 человек стали жертвами серии терактов в среду в городе Сувейда на юге Сирии и столкновений правительственных сил и боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщает агентство EFE со ссылкой на очевидцев, близких к сирийской оппозиции.

По данным агентства, погибли 62 гражданских, еще 94 погибших - участники боестолкновений.

Ранее межарабский телеканал "аль-Арабийя" сообщил, что три террориста привели в действие пояса, начиненные взрывчаткой в городе Сувейда, еще несколько взрывов прогремели к северу и востоку от города. По данным телеканала, ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Ранее сообщалось о 40 погибших при взрыве недалеко от рынка в городе Сувейда. При этом, по информации агентства САНА, были предотвращены еще два теракта, правоохранителям удалось уничтожить двух боевиков до того, как они привели взрывные устройства в действие.