Путин прибыл в Йоханнесбург на саммит БРИКС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Йоханнесбург, где он 26-27 примет участие в саммите БРИКС, расскажет главам стран объединения о саммите с американским коллегой Дональдом Трампом, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой КНР Си Цзиньпином и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в четверг Путин примет участие в закрытой встрече глав стран-участниц БРИКС, на которой, среди прочего расскажет им о своих оценках встречи с Трампом.

В тот же день президент России примет участие в расширенном заседании саммита БРИКС. "Тема обозначена так: "Возможности и вызовы, рождаемые четвертой промышленной революцией", - сказал Ушаков.

По его словам, участники заседания обсудят вопрос укрепления совместной кооперации в цифровой сфере между странами БРИКС, как реализовать совместные взаимовыгодные проекты, которые позволят объединению и его странам-участницам выйти на лидирующие позиции в целом ряде инновационных отраслей.

Отдельная встреча состоится у лидеров БРИКС с главами приглашенных государств: Турции, Аргентины, Анголы, Габона, Замбии, Зимбабве, Конго, Лесото, Маврикия, Мадагаскара, Малави, Мозамбика, Намибии, Руанды, Сейшел, Сенегала, Танзании, Того, Уганды и Эфиопии и Ямайки.

"На полях" форума у Путина запланирован и ряд двусторонних встреч. Так, он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Индии Нарендрой Моди.

Он также познакомится и с рядом африканских лидеров, запланированы беседы В.Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Анголы Жоау Лоуренсу и президентом Замбии Эдгаром Лунгу. Ни с одним из них президент России ранее лично не встречался.

Кроме того, у В.Путина запланирована встреча с президентом Аргентины Маурисио Макри, с которым российский лидер впервые встречался в январе этого года в Москве.