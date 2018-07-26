Асад заявил, что Россия несет ответственность за весь мир

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Сирийский лидер заявил, что военные РФ останутся в САР до достижения политического равновесия в мире

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Военное присутствие РФ на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии потребуется до тех пор, пока не будет восстановлено политическое равновесие в мире, заявил президент САР Башар Асад в интервью российским СМИ.

"Вооружённые силы РФ важны для баланса в нашем регионе, по крайне мере на Ближнем Востоке, до тех пор, пока не изменится политическое равновесие в мире. А может, этого и не произойдёт, мы не знаем. Поэтому это важно и это необходимо", - сказал Асад.

Он отметил, что "сейчас существует договор между Сирией и Россией о базе в Хмеймиме и он будет действителен ещё более 40 лет". "Если бы вопрос стоял так: прибыла ли сюда российская армия только для того, чтобы бороться с терроризмом, то тогда зачем заключать договор на более, чем 40 лет? Можно было бы ограничиться несколькими годами и потом постоянно его продлевать", - сказал Асад.

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С его точки зрения, "российское присутствие здесь имеет два аспекта". "Первое - борьба с терроризмом, потому что таким образом россияне защищают и Сирию, и Россию, и другие страны, но другой аспект - это военный и политический баланс в мире", - сказал президент.

"Россия - это не маленькая страна, это великая сила. Поэтому у неё есть обязанность по отношению ко всему миру. И она несет ответственность за весь мир", - добавил Асад.

По его словам, "часть этой ответственности - политическое и военное присутствие в различных регионах, если в этом есть необходимость". "Может быть, у них нет желания быть вовлечёнными с военной точки зрения, но реальность в мире сегодня такова, что она иногда заставляет двигаться в определенных направлениях", - сказал лидер САР.

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Теги: Сирия, Башар Асад, Россия

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