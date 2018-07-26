Трое израильтян ранены в результате нападения на Западном берегу реки Иордан

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Три человека получили ножевые ранения в результате нападения в израильском поселении Адам на Западном берегу реки Иордан, сообщает в четверг армия обороны Израиля.

"Вооруженный ножом террорист совершил нападение в поселении Адам к северу от Иерусалима. Есть трое раненых среди гражданских", - говорится в сообщении израильской армии в твиттере.

Нападавший убит, сообщают в армии обороны Израиля. По сообщениям прессы, это палестинец возрастом около 16 лет.

Пострадавшие - мужчина в возрасте 50 лет, его состояние оценивается как критическое, еще один мужчина в возрасте около 30 лет серьезно пострадал. Третья жертва нападения получила незначительные ранения.

Жителей поселения призывают оставаться в домах, пока полиция ищет второго человека, вероятно причастного к атаке.