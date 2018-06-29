В мире

Два палестинца погибли в ходе протестов у границы Израиля и сектора Газа

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В ходе пятничных акций протеста протестов на границе Израиля и сектора Газа скончались два палестинца, сообщила в пятницу Times of Israel со ссылкой на Минздрав сектора Газа.

По данным ведомства, 13-летний подросток погиб от огнестрельного ранения в голову близи от границы с Израилем, а 24-летний мужчина скончался в результате ранений в ногу и брюшную полость.

Согласно информации агентства Asociated Press, перед тем, как получить смертельное ранение, подросток вплотную приблизился к заграждению на границе и начал бросать в него камни.

Также около 100 человек получили травмы после применения военными Израиля слезоточивого газа для разгона демонстрантов.

Газета отмечает, что около 5 тыс. палестинцев вышли на демонстрацию в пятницу. Они жгли шины и бросали в израильских военных камни и бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, из-за запущенных палестинцами в сторону Израиля воздушных змеев с прикрепленными к ним взрывчатыми смесями на территории еврейского государства возникло около 15 очагов возгорания.

С конца марта этого года в ходе протестов погибли около 130 палестинцев.

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Теги: Израиль, Палестина, сектор Газа

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