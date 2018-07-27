Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Бывший адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн утверждает, что тот знал о встрече своего сына с представителями России в июне 2016 года в Trump Tower, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их информации, Коэн заявляет, что лично наблюдал за тем, как Трампа проинформировали о предложении россиян встретиться с его сыном. По словам экс-адвоката, Трамп одобрил это предложение.
Как сообщили источники, Коэн готов рассказать об этом спецпрокурору по расследованию "российского дела" Роберту Мюллеру. При этом, у бывшего адвоката нет вещественных доказательств, в том числе аудиозаписей, чтобы подтвердить свои заявления.
"Он (Коэн-ИФ), безусловно, источник, который не заслуживает доверия", - заявил действующий адвокат американского президента Руди Джулиани.
Встреча в Trump Tower
Летом 2017 года в прессе появилась информация, согласно которой в июне 2016 года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с адвокатом Натальей Весельницкой, которая "имеет связи в Кремле" и якобы располагает компроматом на соперницу Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон.
На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер - нынешний советник президента.
Представители Трампа-младшего, а также Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления и никак не затрагивалась тема выборов.
Трамп-старший заявил тогда, что узнал о встрече сына с российским адвокатом "пару дней назад".