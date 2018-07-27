Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Бывший адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн утверждает, что тот знал о встрече своего сына с представителями России в июне 2016 года в Trump Tower, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, Коэн заявляет, что лично наблюдал за тем, как Трампа проинформировали о предложении россиян встретиться с его сыном. По словам экс-адвоката, Трамп одобрил это предложение.

Как сообщили источники, Коэн готов рассказать об этом спецпрокурору по расследованию "российского дела" Роберту Мюллеру. При этом, у бывшего адвоката нет вещественных доказательств, в том числе аудиозаписей, чтобы подтвердить свои заявления.

"Он (Коэн-ИФ), безусловно, источник, который не заслуживает доверия", - заявил действующий адвокат американского президента Руди Джулиани.