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Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"

Юрист утверждает, что Трамп-старший был в курсе встречи своего сына с Натальей Весельницкой

Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"
Башня Trump Tower в Нью-Йорке, где Трамп-младший встречался с Весельницкой
Фото: Reuters

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Бывший адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн утверждает, что тот знал о встрече своего сына с представителями России в июне 2016 года в Trump Tower, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, Коэн заявляет, что лично наблюдал за тем, как Трампа проинформировали о предложении россиян встретиться с его сыном. По словам экс-адвоката, Трамп одобрил это предложение.

Как сообщили источники, Коэн готов рассказать об этом спецпрокурору по расследованию "российского дела" Роберту Мюллеру. При этом, у бывшего адвоката нет вещественных доказательств, в том числе аудиозаписей, чтобы подтвердить свои заявления.

"Он (Коэн-ИФ), безусловно, источник, который не заслуживает доверия", - заявил действующий адвокат американского президента Руди Джулиани.

Встреча в Trump Tower

Летом 2017 года в прессе появилась информация, согласно которой в июне 2016 года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с адвокатом Натальей Весельницкой, которая "имеет связи в Кремле" и якобы располагает компроматом на соперницу Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон.

На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер - нынешний советник президента.

Представители Трампа-младшего, а также Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления и никак не затрагивалась тема выборов.

Трамп-старший заявил тогда, что узнал о встрече сына с российским адвокатом "пару дней назад".

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Теги: Дональд Трамп, Майкл Коэн

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