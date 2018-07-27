Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в Лондоне

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, на территории которого он получил убежище, заявил в пятницу президент Эквадора Ленин Морено, не назвав при этом конкретных сроков.

"Эта ситуация (нахождение Ассанжа в посольстве - ИФ) не может продолжаться вечно. В какой-то момент он должен будет выйти", - сказал Морено на форуме ForoAmerica в Мадриде. По его словам, эквадорские власти обсудили ситуацию с Ассанджем с британским правительством.

"Единственное, чего мы хотим, так это гарантий того, что его жизнь не будет подвержена опасности", - отметил президент Эквадора.

"Я никогда не был согласен с деятельностью, которую ведет Ассандж. Я никогда не был согласен с вмешательством в частную переписку людей с целью получения информации, какой бы ценной она не была. Не таким образом", - добавил Морено.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсиа в интервью испанской газете "А-Бэ-Сэ" заявил, что Кито (столица Эквадора) рано или поздно должен будет урегулировать ситуацию с Ассанджем. "В этом вопросе позиция Эквадора предельно ясна. Эту тему в рамках международного права должны решать три стороны: правительства Великобритании, Эквадора и адвокаты Ассанджа. Предоставление убежище, согласованное в свое время и которое тогда было решением, не может быть вечным. Но сколько времени уйдет на поиск решения, предсказать сложно", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию о том, что президент Эквадора намерен отказать Ассанджу в праве продолжать оставаться на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эквадорв ближайшее время откажет Ассанжу в убежище в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании. По данным прессы, президент Эквадора близок к такому достижению соглашения, если уже не заключил его. При этом отказ в предоставлении убежища и физическая выдача может состояться уже совсем скоро.

Убежище с 2012 года

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Ранее МИД Эквадора заявлял, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в 5 млн долларов.

Как сообщалось, в марте этого года Ассанж по решению эквадорских властей лишился доступа в интернет и права принимать посетителей. В мае президент Эквадора Ленин Морено распорядился снять дополнительные меры безопасности с посольства страны в Лондоне, где находится основатель Wikileaks.