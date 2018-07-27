Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (1998-2008 гг), обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году.

"Больше ничего не могу сказать. Никаких деталей. Завтра мы созываем пресс-конференцию", - сказал журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", Роберт Кочарян арестован на два месяца.

Ранее в четверг Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Р.Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Роберта Кочаряна", - сообщила служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения. Кочарян считает политическим преследованием выдвинутое против него обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

"Это политическое преследование, это вендетта. Не думал, что в нашей современности так можно фабриковать обвинения", - сказал Кочарян в интервью телеканалу "Еркир Медиа" вечером в четверг.

Роберт Кочарян считает, что его пытаются не допустить к участию в предстоящих внеочередных парламентских выборах. "Нынешние власти думают о предстоящих внеочередных выборах и пытаются нейтрализовать меня. Меня хотят оторвать от политических процессов. Но за последние десять лет я заявлял, что не желаю заниматься политикой, однако это тот случай, когда не ты занимаешься политикой, а политика занимается тобой", - сказал он.

"Я буду бороться до конца. Пойду, сяду, но буду бороться до конца", - сказал Р.Кочарян.

В интервью Кочарян опроверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что столкновения армии с демонстрантами в 2008 году не было.