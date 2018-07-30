Потребность Китая в природном газе выросла на 17% в первой половине года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В первой половине 2018 года потребность Китая в природном газе выросла в годовом исчислении на 16,8%, сообщил журналистам представитель Государственного управления энергетики КНР.

При этом инвестиции в инженерные сооружения, связанные с природным газом, выросли за тот же период на 10,2%, а в объекты тепловой энергетики сократились на 17%.

В первом полугодии потребление нефти в Китае увеличилось на 2,5% по сравнению с первой половиной прошлого года, потребление угля выросло на 3,1%, сообщило управление.