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В мире Исчезновение лайнера Malaysia Airlines

Специалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" в 2014 году

Поиски лайнера длились три года, но ни к чему не привели

Специалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" в 2014 году
Граффити, посвященное пропавшему рейсу MH370 компании Malaysia Airlines
Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Малайзийская следственная группа так и не смогла прийти к конкретным выводам относительно причин исчезновения в 2014 году лайнера MH370 Malaysia Airlines, сообщает британская газета The Guardian.

"Команда не может определить реальную причину исчезновения", - приводит издание слова руководителя следственной группы Кок Су Чона, который в понедельник представил доклад о расследовании исчезновения самолета на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

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По его словам, в ходе расследования специалисты сначала сосредоточились на изучении личности пилота авиалайнера, полагая, что к трагедии могли привести его действия. Однако Кок Су Чон заметил, что 53-летний пилот имел большой опыт полетов, проблем с психикой у него не было.

"Мы провели расследование, мы рассмотрели роль пилота, летно-технического состава, и мы удовлетворены полученными данными об их семейной истории и о том, как они обучались", - подчеркнул Кок Су Чон.

Между тем, руководитель группы отметил, что, согласно собранной информации, перед исчезновением самолет резко взял обратный курс, перейдя на ручное управление.

"Мы можем заключить, что MH370 развернулся и что этот разворот был осуществлен не из-за каких-либо аномалий в работе механической системы. Разворот был сделан не на автопилоте, а в результате ручного управления", - добавил он.

Однако глава следственной группы также сказал, что "нет данных в поддержку версии о том, что MH370 был взят под контроль с помощью некого дистанционного управления".

"Боинг 777" вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота - 53-летний Захари Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул.

Спустя три года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера, общая стоимость которых за три года составила $160 млн.

В январе этого года малайзийские власти приняли предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжить поиски самолета в течение трех месяцев, однако они также не привели ни к каким результатам.

Обнаружение обломка пропавшего "Боинга"

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Теги: MH370, Малайзия

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