В Зимбабве впервые без Мугабе начались всеобщие выборы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президентские и парламентские выборы в Зимбабве впервые проходят без участия в них находившегося у власти почти 40 лет Роберта Мугабе, передают в понедельник местные СМИ.

По данным изданий, избирательные участки уже открылись для всех желающих проголосовать, возле них выстроились толпы избирателей.

За пост главы Зимбабве борются 23 кандидата, однако основными являются два претендента на эту должность.

Первый - 75-летний Эммерсон Мнангагва, который является членом партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Он, будучи вице-президентом при последних годах руководства Мугабе, занял пост главы государства после того, как в ноябре 2017 года Мугабе покинул должность президента.

Его соперником стал 40-летний Нельсон Чамиса - лидер партии "Движение за демократические перемены".

Накануне 94-летний экс-президент Мугабе выразил надежду, что проходящие в стране всеобщие выборы "позволят отправить в прошлое правительство под руководством военных", и заявил, что отказывает в поддержке правящей партии, которую сам возглавлял на протяжении всего ее существования.

Мугабе занимал пост президента Зимбабве с 1987 года и являлся старейшим руководителем государства в мире. В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии ЗАНУ-ПФ.