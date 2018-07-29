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Экс-президент Зимбабве Мугабе неожиданно обратился к нации накануне выборов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе, ушедший в отставку осенью 2017 года после тридцати с лишним лет у власти, неожиданно обратился к согражданам накануне выборов и заявил, что отказывает в поддержке правящей партии, которую сам возглавлял на протяжении всего ее существования, сообщает в воскресенье информагентство Associated Press.

"Я не могу голосовать за тех, кто мучил меня", - сказал 94-летний Мугабе. "Я не могу голосовать за ZANU-PF (Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт - ИФ).

Военный переворот в Зимбабве

В понедельник в стране будут выбирать президента и обе палаты парламента. Судя по результатам опросов, наибольшие шансы на победу - у действующего главы государства Эммерсона Мнангагвы, лидера ZANU-PF и бывшего вице-президента Зимбабве. В ноябре 2017 года он при содействии военных отстранил Мугабе от руководства партией и заставил его сложить с себя президентские полномочия.

Мугабе сказал, что готов поддержать соперника Мнангагвы - юриста Нельсона Чамизу, который отстает от действующего президента лишь на несколько процентов. Мугабе назвал Чамизу единственным жизнеспособным кандидатом и изъявил желание встретиться с ним в случае его победы.

Экс-президент заявил, что его отставка стала результатом политических интриг и предательства; однако осенью 2017 года ее приветствовали тысячи жителей Зимбабве. Мугабе удалился на почетный отдых, получив за счет бюджета резиденцию в Хараре, личный самолет и прислугу, а день его рождения был провозглашен национальным праздником.

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Теги: Роберт Мугабе, Зимбабве

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