ВТО не нашла нарушений по иску Украины об ограничениях поставок в РФ вагонов и стрелок

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) не нашла нарушений по иску Украины, выражавшей недовольство ограничениями на поставки в РФ вагонов и стрелочных переводов.

Соответствующую информацию, появившуюся ранее со ссылкой на источники в украинских СМИ, "Интерфаксу" подтвердил представитель министерства экономического развития РФ.

Как сообщалось ранее, Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 г., полагая, что Россия с 2013 г. необоснованно вводила ограничения на поставку вагонов с Украины. По мнению заявителя, они касались продукции Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов, "Азовзагальмаша" и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", в связи с чем экспорт с Украины товаров "группы 86" (в соответствии с ТН ВЭД республики) сократился с $1,7 млрд в 2013 г. до $51 млн в январе-июле 2015 г.

Отмечалось, что Украина неоднократно пыталась решить вопрос на уровне соответствующих комитетов торговой организации, но безуспешно, в связи с чем прибегла к процедуре урегулирования споров в ВТО.

Представитель Минэкономразвития РФ ранее пояснял, что ограничения были связаны с проблемами с сертификацией украинской продукции. Позиция российской стороны заключается в том, что РФ действует в полном соответствии с правилами ВТО.