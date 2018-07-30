Суд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Суд в Салониках удовлетворил второй запрос генеральной прокуратуры РФ о выдаче Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в сфере компьютерной информации, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Илиас Спирлиадис.

"Суд первой инстанции в городе Салоники удовлетворил второй запрос генеральной прокуратуры России о выдаче Винника", - сообщил агентству Спирлиадис в понедельник.

По его словам, решение суда обжаловано, но только в части процессуальных нарушений, допущенных, по мнению защиты, в ходе рассмотрения дела. "В целом мы согласны с решением суда", - сказал адвокат.

Итоговое решение о том, кому выдадут Винника, будет принимать министерство юстиции этого государства.

Запрос французских властей суд в Салониках удовлетворил 13 июля. Рассмотрение апелляционной жалобы на это решение в Верховном суде Афин назначено на 4 сентября, уточнил в понедельник в разговоре с "Интерфаксом" Спирлиадис.

Ранее, в октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.

Уголовное преследование Александра Винника

В июле 2017 года власти Греции задержали 38-летнего Винника, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что Винник написал российским правоохранительным органам явку с повинной, из которой "следует, что в результате его мошеннических действий с 2011 по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 млн рублей". Позже защита Винника и Генпрокуратура РФ подтвердили "Интерфаксу" эту информацию.

Французские власти обвиняют россиянина в отмывании денежных средств, а также в мошенничестве. В частности, они утверждают, что Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими признаны 5,7 тысяч человек по всему миру, из которых граждане Франции - только сто человек. Сам Винник заявил в суде, что не причастен к обвинениям Франции и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют.