Россиянин Винник отверг обвинения Франции в киберпреступлениях

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Арестованный в Греции россиянин Александр Винник категорически отвергает какие-либо обвинения со стороны Франции, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Илиас Спирлиадис.

"Сегодня Александр также был в прокурате Салоников, где нам сообщили о наличии запроса из Франции на его выдачу. Александр сказал, что отрицает все обвинение и не имеет связи с Францией", - сказал адвокат.

Франция направила в Грецию запрос о выдачи россиянина Александра Винника, которого обвиняет в совершении киберпреступлений и отмывании денежных средств, ущерб от которых составил миллионы евро.

Винника задержали в Греции в июле прошлого года. В США его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд. В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника США.