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Греция решила выдать россиянина Винника Франции

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Греция решила выдать россиянина Винника Франции
Гражданин РФ Александр Винник, обвиняемый в кибермошенничестве
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Суд греческого города Салоники в пятницу удовлетворил запрос французских властей о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого во Франции в киберпреступлениях, ущерб от которых составил 130 млн евро.

"Суд принял решение удовлетворить запрос и экстрадировать Александра во Францию. Причем суд постановил применить ускоренную форму экстрадиции", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат россиянина Илиас Спирлиалдис.

Он отметил, что защита считает решение суда необоснованным и в ближайшие дни подаст жалобу. "Мы обязательно обжалуем сегодняшнее решение. До того, как жалоба будет рассмотрена Верховным судом Афин, Александра никуда не смогут экстрадировать, он будет находиться в Греции", - сказал адвокат.

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Как рассказал ранее защитник, французские власти обвиняют россиянина в отмывании денежных средств, а также в мошенничестве. В частности, они утверждают, что Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими признаны 5,7 тысяч человек по всему миру, из которых граждане Франции - только 100 человек.

Сам Винник заявил в суде, что не причастен к обвинениям Франции и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют. Защитник отметил, что никаких доказательств вины россиянина к вменяемым преступлениям французская сторона не предоставила.

"Защита считает, что Францию используют, чтобы в итоге выслать Александра в США", - сказал Спирлиадис.

Спирлиадис отметил, что дата рассмотрения судом Греции нового запроса РФ о выдаче Винника пока не определена. "Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие десять дней", - сказал адвокат агентству.

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что направили в Грецию новый запрос о выдаче Винника в связи с возбуждением в отношении него нового уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В июле прошлого года власти Греции задержали 38-летнего Винника, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что Винник написал российским правоохранительным органам явку с повинной, из которой "следует, что в результате его мошеннических действий с 2011 по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 млн рублей". Позже защита Винника и Генпрокуратура РФ подтвердили "Интерфаксу" эту информацию.

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Теги: Греция, Франция, Россия, Александр Винник

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