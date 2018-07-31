Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти индонезийского острова Ломбок смогли эвакуировать 540 альпинистов, оказавшихся заблокированными на горе Ринджани в результате сильного землетрясения. Всех эвакуированных доставили в базовые лагеря. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло накануне на острове Ломбок, где расположена популярная среди туристов гора, оно вызвало камнепады и сход селей, которые перекрыли привычные для альпинистов и туристов маршруты на горе.

В то же время, как сообщалось, в результате землетрясения на острове Ломбок погибли не менее 16 человек, пострадали более 200, разрушены сотни построек.