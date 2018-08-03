Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой четыре балла

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5, произошедшее в Тихом океане в районе Курильских островов, сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 9 км в 86 км восточнее Северо-Курильска Сахалинской области, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель филиала.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,6.

В свою очередь на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" агентству сообщили, что жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой четыре балла.

"Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель сейсмостанции.