В Пакистане спасли альпиниста из Санкт-Петербурга

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Петербургский альпинист Александр Гуков, который оказался заблокированным на склоне горы Латок-1 в Пакистане на несколько дней, спасен. Как сообщила в фейсбуке участница спасательной операции, член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, Гуков находится в больнице в городе Скарду.

Александр Гуков совершал восхождение на гору Латок-1 (7145 метров) с напарником Сергеем Глазуновым. Через две недели после начала восхождения Глазунов погиб, а Гуков остался без связи, снаряжения и практически без еды. Снять альпиниста со склона раньше не позволял уровень подготовки пакистанских спасателей.

Гора Латок-1 расположена недалеко от границы Индии и Пакистана и имеет высоту 7145 м. Российский альпинист находится на уровне около 6200 м.