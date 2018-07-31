Главные новости
В миреРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРВ миреРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуВ миреЭксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранские
В мире

В Пакистане спасли альпиниста из Санкт-Петербурга

Александр Гуков несколько дней был заблокирован на склоне горы Латок-1

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Петербургский альпинист Александр Гуков, который оказался заблокированным на склоне горы Латок-1 в Пакистане на несколько дней, спасен. Как сообщила в фейсбуке участница спасательной операции, член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, Гуков находится в больнице в городе Скарду.

Александр Гуков совершал восхождение на гору Латок-1 (7145 метров) с напарником Сергеем Глазуновым. Через две недели после начала восхождения Глазунов погиб, а Гуков остался без связи, снаряжения и практически без еды. Снять альпиниста со склона раньше не позволял уровень подготовки пакистанских спасателей.

Гора Латок-1 расположена недалеко от границы Индии и Пакистана и имеет высоту 7145 м. Российский альпинист находится на уровне около 6200 м.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Пакистан

Новости по теме

В мире
Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии
В результате землетрясения погибли не менее 16 человекПодробнее
 Эксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранскиеЭксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранские
Ракеты и беспилотники получают по частям и собирают на территории Йемена, полагают в организацииПодробнее
 Разведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДР
В Вашингтоне подозревают, что их собирают на заводе близ ПхеньянаПодробнее
 Россия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицу
У города пока нет названияПодробнее
В США пройдет суд по делу о махинациях МанафортаВ США пройдет суд по делу о махинациях Манафорта
Пол Манафорт может быть приговорен к 305 годам лишения свободы, если его признают виновным по всем пунктам обвиненияПодробнее
 Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины выдан РоссииПредполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины выдан России
Андрей Ковальчук доставлен в спецблок "Матросской тишины"Подробнее
 Суд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче ВинникаСуд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника
Конечное решение о выдаче Винника России или Франции примет Минюст ГрецииПодробнее
 Специалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" в 2014 годуСпециалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" в 2014 году
Поиски лайнера длились три года, но ни к чему не привелиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 июля7 фото
30 июля
Фотохроника 30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРВ миреРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуВ миреЭксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранскиеВ миреБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииВ миреВ США пройдет суд по делу о махинациях МанафортаВ РоссииСчетная палата предложила сделать ежегодными плановые проверки свалок

ИГ взяло на себя ответственность за наезд на туристов в Таджикистане

В Пакистане спасли альпиниста из Санкт-Петербурга

Александр Гуков несколько дней был заблокирован на склоне горы Латок-1 Подробнее

Жертвами взрыва на Филиппинах стали не менее пяти человек

Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии

Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииВ результате землетрясения погибли не менее 16 человек Подробнее

Смог от лесных пожаров дошел до Якутска

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Туве

Эксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранские

Эксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранскиеРакеты и беспилотники получают по частям и собирают на территории Йемена, полагают в организации Подробнее

Два лесных пожара обнаружены в Забайкалье

Генералы Южной Кореи и КНДР обсудят меры снижения военной напряженности

Мосгорсуд проверит законность ареста генерала СКР Дрыманова

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru