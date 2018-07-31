Что случилось этой ночью: вторник, 31 июля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эксперты ООН предположили, что йеменские повстанцы-хуситы продолжают получать ракеты и беспилотники, похожие на иранские. Ракеты получают по частям и собирают на территории страны, полагают в организации.

- Американская разведка полагает, что в КНДР снова собирают межконтинентальные ракеты. Их производство могли возобновить на заводе около Пхеньяна.

- Посольство России в Каире может переехать в новую столицу Египта уже к концу этого года. Название для нового города еще не утверждено.

- В Пакистане спасли альпиниста из Санкт-Петербурга Александра Гукова. Он несколько дней провел на склоне горы Латок-1 без связи, снаряжения и практически без еды.

- Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ; запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане.