Адвокат Януковича больше не будет участвовать в заседаниях суда по делу о госизмене

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что больше не будет участвовать в заседании Оболонского районного суда Киева по делу об обвинении экс-президента Украины в государственной измене.

После того, как судом был объявлен технический перерыв в связи с "препятствованием со стороны Сердюка началу судебных дебатов", адвокат сообщил журналистам, что намерен передать в канцелярию суда документы о незаконности действий судей, об отводе состава суда и прокуроров, а также выполнить поручение Януковича об обращении в международные структуры в случае нарушения судом прав экс-президента.

"У меня есть на руках поручение клиента, чтобы в случае явно незаконных действий, направленных на невозможность заслушивания свидетелей, которые готовы рассказать правду о событиях 2014 года, неотложно передать материалы во все международные правозащитные организации, в мониторинговые миссии ОБСЕ и ООН", - пояснил Сердюк.

Адвокат подчеркнул, что "вынужден неотложно отреагировать на явно незаконные действия суда, которые идут вразрез с Европейской конвенцией о защите прав человека и направлены только на одно - выполнение приказа власти ускорить вынесение приговора против Виктора Януковича".