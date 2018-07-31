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Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия правительству

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) во вторник большинством голосов проголосовало против вынесения вотума недоверия правительству страны, сообщают местные СМИ.

При этом, парламентарии рассмотрели два предложения - первое было выдвинуто правоцентристской партией "Республиканцы", второе - коалицией левых партий.

СМИ отмечают, что подобный исход голосования был ожидаем, поскольку в нижней палате французского парламента абсолютное большинство принадлежит правящей французской партии "Республика на марше".

Решение о проведении голосования по вопросу недоверия правительству связано с недавним скандалом, разразившимся вокруг бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналла.

В июле французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении него. Его подозревают в избиении молодого человека и девушки в Париже в ходе майской демонстрации.

Беналла в ходе предвыборной кампании Эммануэля Макрона возглавлял его команду по обеспечению безопасности, затем он перешел на работу в Елисейский дворец. После того, как история с избиением демонстрантов получила огласку, помощник был отстранен от занимаемой должности. Позднее Елисейский дворец решил его уволить.

На прошлой неделе Макрон заявил, что берет на себя ответственность за инцидент со своим бывшим помощником.

В свою очередь сам Беналла назвал свое участие в драке с демонстрантами большой ошибкой. "У меня нет такого чувства, будто я предал президента, у меня чувство, что я сделал большую глупость. И допустил ошибку", - сказал он.

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Теги: Франция

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